Wegen Coronavirus : Günther Jauch verpasst erstmals seit 31 Jahren eine Sendung

Wie RTL mitteilt, hat sich Günther Jauch mit dem Coronavirus infiziert. Am Samstag hätte er «Denn sie wissen nicht, was passiert» moderieren sollen. Wer ihn vertreten wird, ist noch nicht bekannt.

Jauch wird am Samstagabend bei der neuen Ausgabe der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» vertreten. Die geplante Sendung findet statt. Wer den 64-Jährigen vertritt, wird in der Live-Show am Samstag bei RTL bekanntgegeben. In der nächsten Ausgabe will Jauch dann wieder am Start sein: «Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin.»