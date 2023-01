Quizshow : Günther Jauch verplappert sich und beschert Kandidatin 16’000 Euro

Günther Jauch hat in der Sendung «Wer wird Millionär?» selten einen Aussetzer. Am Donnerstagabend war es aber wieder einmal so weit. Als die Kandidatin bei der 16’000-Euro-Frage stand, half der Showmaster mächtig nach. Für 16’000 Euro wollte der Moderator von ihr wissen: «Was ist in Eduard Mörikes Frühlingsgedicht ‹Er ist’s› von fern zu hören?» Als Antwortmöglichkeiten standen A: sanfte Musik, B: heftiger Paukenschlag, C: leiser Harfenton oder D: zehnminütiges Gitarrensolo zur Verfügung.