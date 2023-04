Formel 1: Haas-Chef Günther Steiner über Trennung von Nikita Mazepin

Darin gewährte der Südtiroler Einblicke in seine Tätigkeit als Teamchef.

Seit der Netflix-Doku «Drive to Survive» hat Günther Steiner, Teamchef des Rennstalls Haas, bei den Formel-1-Fans Kultstatus. Mit seinen knackigen Aussagen und seiner direkten Art kam der Südtiroler sehr gut an. Nun brachte der 58-Jährige sein Buch «Surviving to Drive» raus, darin erzählt er im Tagebuch-Stil über seinen Alltag im Formel-1-Zirkus.