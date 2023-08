Entgleisung im Gotthard: Schweizer Firma stellte Güterwagen

Entgleiste der Zug wegen Rissen in Rädern?

Vor dem Eintritt in den Gotthard-Tunnel werden die Güterzüge durch eine Überwachungsanlage auf Unzulänglichkeiten kontrolliert. Wird dabei eine Überschreitung gewisser Schwellenwerte erfasst, wird automatisch eine Warnung an die Betriebszentrale und den Lokführer herausgegeben. Die Überwachungsanlage habe aber im Fall des entgleisten Zuges nicht ausgeschlagen.

Die Sensoren der Überwachungsanlage sind auf überladene oder schief beladene Waggons, mögliche Brandverursacher oder sonstige Veränderungen am Zugprofil spezialisiert. Laut der Sust ist es jedoch wahrscheinlich, dass eine gebrochene Radscheibe für den Unfall verantwortlich war. Dieselbe Vermutung stellte auch die SBB im Zuge einer Pressekonferenz zum Vorfall auf. Kleine Risse am Rad können die Sensoren nicht erfassen. Schäden dieser Art werden vom Betreiber der Güterwagen im Rahmen der Revision von Zügen kontrolliert.

Wem gehörte der Güterzug?

Die SBB hüllt sich zur Herkunft des verunglückten Zuges in Schweigen. Es hiess lediglich, dass dieser von Italien nach Deutschland unterwegs gewesen war. Wie Recherchen zeigen, dürfte es sich um den Güterzug 45016 handeln. Dessen Fahrt begann am Rangierbahnhof Chiasso Smistamento und sein Ziel wäre wohl Mannheim in Deutschland gewesen. Für die Fahrt durch die Schweiz ist SBB Cargo verantwortlich.

Bund verwies auf Mängel an den Rädern

Dies bedeute jedoch nicht, dass einer ihrer Güterwagen zwangsläufig den Unfall verursacht habe. Zum einen waren höchstwahrscheinlich auch Waggons anderer Betreiber im Einsatz, zum anderen ist die Ursache für die Entgleisung noch nicht aufgeklärt. Das Unglück könnte auch durch Probleme an der Infrastruktur im Tunnel, zum Beispiel an den Gleisen, ausgelöst worden sein, wie eine Expertin aus dem Transportbereich gegenüber Zeitungen der Tamedia erklärt. Auch dies ist lediglich eine Vermutung.

Probleme an den Rädern von Güterwagen sind jedoch schon seit längerem bekannt: In einem Bericht von 2019 bemängelte das Bundesamt für Verkehr, dass die Qualität der Güterzüge unzureichend sei. Man verwies unter anderem auch auf «Mängel an den Rädern».



Die SBB wird am Mittwoch in einer Medienkonferenz weiter informieren.