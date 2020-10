Romanshorn TG : Güterzug entgleist – 22-Jähriger verletzt

Ein 22-jähriger Arbeiter ist am Freitagabend bei der Entgleisung eines Güterwagens im Bahnhof Romanshorn leicht verletzt worden. Er wurde mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Bei einem Rangiermanöver kurz nach 22 Uhr in Romanshorn prallte eine Güterwagenkompositoin in einen stehenden Güterwagen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Durch den Aufprall sei der stehende Güterwagen entgleist. Ein 22-jähriger Arbeiter, der neben den Zügen stand, habe sich mit einem Sprung in Sicherheit gebracht. Dabei sei er leicht verletzt worden. Der 42-jährige Lokführer in der Güterwagenkomposition sei nicht verletzt worden.