Güttingen: Archäologen finden Schmuck aus der Bronzezeit

So sieht der Modeschmuck aus, der aus dem Rüeblifeld geborgen wurde.

In Güttingen TG wurde im August Modeschmuck aus der Bronzezeit gefunden.

In einem Acker in Güttingen TG fand im August ein freiwilliger Mitarbeiter des Amts für Archäologie Stachelscheiben aus Bronze. Der Mitarbeiter, Franz Zahn, war mit einem Metalldetektor auf einem frisch abgeernteten Rüeblifeld unterwegs und stiess auf die aussergewöhnlichen Objekte .

Wie das Thurgauer Amt für Archäologie am Montag mitteilte, rückte daraufhin ein Team des Amts für Archäologie aus und fand auf dem Feld insgesamt 14 der Stachelscheiben.

Über hundert Bernsteinperlen gefunden

Bei den Scheiben handelt es sich um einen typischen «Modeschmuck» aus der Bronzezeit . Wie Funde aus Gräbern zeigen, trugen Frauen Ketten mit diesen auffälligen Scheiben, dazwischen waren Spiralen als Abstandhalter aufgezogen. In Güttingen wurden elf dieser Spiralen gefunden. Dazu kamen acht etwas grössere Spiralen aus feinem Golddraht zum Vorschein. Weiter wurden über hundert Bernsteinperlen und zwei Fingerringe gefunden.

Die Perlen in der Grösse von Stecknadelköpfen mussten einzeln mit der Pinzette entnommen werden. Laut dem Thurgauer Amt für Archäologie kam der Schmuck zu einer Zeit in den Boden, als im Mittelmeerraum in Ägypten oder Kreta wichtige Hochkulturen blühten. «Im Thurgau sind aus dieser Epoche kaum Siedlungen bekannt», heisst es weiter.