Guide Michelin zeichnet neue Sternerestaurants aus

Sterneregen für Schweizer Restaurants im EHL (École hôtelière de Lausanne) in Lausanne: Der renommierte Gastroführer «Guide Michelin» hat 19 neue Restaurants in der Schweiz mit einem Stern ausgezeichnet. Bei den 2-Sterne-Restaurants sind fünf neue dazugekommen. Bei den Besten der Besten bleibt alles beim Alten. Im Koch-Olymp, ausgezeichnet mit drei Sternen, befinden sich vier Restaurants mit ihren Starchefs. Dazu später mehr. Zuerst stellen wir euch zwei der neuen 1-Sterne-Restaurants vor.

1-Sterne-Restaurant

Insgesamt gibt es in der Schweiz 108 Restaurants, die sich einen Stern erkocht haben. Zu diesen 108 dürfen sich seit Montag 19 neue Lokale zählen. Eines davon ist das Elmira in Zürich. Es befindet sich in einem der ehemaligen Silos auf dem Löwenbräu-Areal. Nebst dem Stern, der für eine Küche voller Finesse steht, bekommt das Elmira auch einen Grünen Michelin-Stern für Nachhaltigkeit.

Küchenchef Vilson Krasnic: «Unsere gelebte Nachhaltigkeit steht auf drei Säulen: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Regionalität, kurze Lieferwege und ethisch korrekte Produkte sind uns ebenso wichtig wie eine ausgewogene Work-Life-Balance für unsere Angestellten, die wir fördern und zudem am Gewinn des Unternehmens beteiligen!» Im Elmira gibt es ein Menü mit fünf oder sieben Gängen – die Gäste können dabei zwischen vegetarisch und Fleisch/Fisch entscheiden.

Fine-Dining im Elmira. Das Restaurant liegt in einem der ehemaligen Silos auf dem Löwenbräu-Areal in Zürich. Urs Jaudas

Sternerestaurant darf sich nun auch das Wöschi nennen. An exklusiver Lage am Zürichsee gelegen, direkt beim Hafen in Wollishofen, isst man hier mit einem wunderschönen Blick auf den See. Küchenchef ist David Klocksin. Zuvor kochte er im 20/20 by Mövenpick, ebenfalls in Zürich. Der Guide Michelin schreibt zum Wöschi: «David Klocksin gibt hier eine weniger verspielte, aber dennoch sehr ausdrucksstarke Küche zum Besten. Das zeigt sich in dem drei- bis fünfgängigen Überraschungsmenü u. a. bei Vegetarischem wie ‹Gebackener Blumenkohl mit Curry und Erdnuss› – angenehm reduziert und vollmundig. Nicht minder lecker sind aber auch ‹konventionelle› Gerichte, z. B. mit Zander aus dem Wallis oder Züricher Rind.»

2-Sterne-Restaurants

Im Mammertsberg in Freidorf im Kanton Thurgau kocht der «Koch des Jahres 2024» Silvio Germann. Diesen Titel wurde ihm vergangene Woche vom Gault-Millau vergeben. Dazu schreibt der Guide Michelin: «Im Restaurant des sterneerfahrenen Duos Andreas Caminada und Silvio Germann sorgt Letzterer als Küchenchef für kreative Gerichte aus besten Produkten – aufwändig, aber nicht verspielt, reduziert, aber dennoch voller geschmacklicher Tiefe.» Auch das Restaurant selbst ist eine Augenweide. Das exklusive Boutique-Hotel bietet einen wunderschönen Blick auf den Bodensee.

Im Mammertsberg in Freidorf im Kanton Thurgau kocht der «Koch des Jahres 2024» Silvio Germann. Gianmarco Castellberg

Direkt zwei Sterne für ihr Restaurant haben sich die Schaffhauser Gebrüder Fabio Toffolon und Dominik Sato erkocht. Sie stehen im Luxushotel Chedi in Andermatt am Herd und bieten dort einen interessanten Mix aus japanischer Küche und klassischen europäischen Einflüssen. «Der Fokus liegt auf einem Omakase-Menü mit vier bis sechs Gängen. Nach wie vor gibt es auch tolles Sushi und Sashimi sowie eine kleine A-la-carte-Auswahl», schreibt der Guide Michelin. Auch zu erwähnen ist die offene Küche – man sollte sich also nicht scheuen, den Köchen einen Blick über die Schulter zu werfen und ihnen bei ihrer Arbeit zuzuschauen.

3-Sterne-Restaurants

Alle vier Restaurants in der Schweiz, die mit drei Sternen ausgezeichnet sind, konnten diese bestätigen. Dazu gehört das Memories von Starkoch Sven Wassmer im Grand Resort Bad Ragaz, das Schloss Schauenstein in Fürstenau GR von Andreas Caminada, das Hôtel de Ville in Crissier, wo Franck Giovannini kocht, und zu guter Letzt das Cheval Blanc im 5-Sterne-Hotel Trois Rois in Basel, wo Peter Knogl das Sagen hat.

Bib Gourmand

Den Bib Gourmand gibt es seit 1997. Dieser Preis wird verliehen, wenn ein Restaurant grossartige Küche zu erschwinglichen Preisen anbietet. 2023 sind da 15 neue Restaurants dazugekommen. Der Guide Michelin schreibt: «Bib-Gourmand-Adressen finden sich in der Stadt ebenso wie auf dem Land, und ihre Küchen sind vielfältig: traditionell-schweizerisch, mediterran, fernöstlich, vegetarisch oder vegan – für jeden Geschmack ist etwas dabei!»

Die ganze Übersicht des Guide Michelin findest du hier.