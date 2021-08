Nationale Velo-Challenge : Guido Graf will Bevölkerung animieren, in die Pedale zu treten

1 / 8 Gesundheitsdirektor Guido Graf will mit der Aktion «Luzern fährt Velo» unter anderem die Gesundheit der Bevölkerung fördern. Staatskanzlei Luzern So sieht die App aus, die die Teilnehmenden auf ihr Handy laden können. Staatskanzlei Luzern In der Stadt Luzern hat der Veloverkehr im Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie zugenommen. 20min/Rochus Zopp

Darum gehts Der Kanton Luzern macht unter dem Namen «Luzern fährt Velo» an einer nationalen Velo-Challenge mit.

Damit wollen sie einerseits die Gesundheit der Bevölkerung fördern und andererseits Daten für die Verkehrsplanung sammeln.

Als Teilnehmerin und Teilnehmer kann man verschiedene Sofortpreise gewinnen und nimmt an der Verlosung eines Stadtvelos teil.

«Mit seinen vielfältigen Gegenden ist der Kanton Luzern ein idealer Velokanton», sagt der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (CVP) und ergänzt, «Mit dem Velo ist man schnell und nachhaltig unterwegs, gleichzeitig fördern wir unsere Gesundheit». Aus diesen Gründen hat sich der Kanton Luzern dazu entschieden, als einziger Kanton an der Schweizweiten Velo-Challenge «Cyclomania» teilzunehmen. Die Aktion wird von Pro Velo Schweiz durchgeführt und findet im ganzen Monat September in 16 Gemeinden und Regionen in der gesamten Schweiz statt.

Wer im Kanton Luzern an dieser Aktion teilnehmen will, kann sich in der «Cyclomania»-App unter «Challenge Luzern fährt Velo» registrieren und dann anfangen Punkte zu sammeln. Für alle Strecken ab 500 Metern, die im Kanton Luzern starten oder enden, gibt es Punkte. Wer das Maximum von 60 Punkten erreicht, nimmt automatisch an der Verlosung eines Stadtvelos der Marke Velociped teil. Zudem gibt es ab einer bestimmten Punktzahl Sofortpreise.

Velofahrende sollen Verkehrsplanenden Infos liefern

Das Ziel der Aktion ist, dass die Luzernerinnen und Luzerner auch in ihrer Freizeit häufiger das Velo benützen und damit auch ihre Gesundheit verbessern. Tamara Estermann, Leiterin der Fachstelle Gesundheitsförderung erklärt: «Eine Fahrt mit dem Velo bringt zusätzliche Bewegung in unseren Alltag. Dies stärkt die Muskulatur und der Kreislauf kommt in Schwung.»

Ein weiterer Nutzen der Aktion «Luzern fährt Velo» ist, dass die Verkehrsplanenden dadurch Infos erhalten, welche Velostrecken im Kanton Luzern wie oft genutzt werden. Die App sammelt im Hintergrund anonym und unter Einhaltung des Datenschutzes Informationen über die gefahrenen Wege und Strecken. Mobilitätskoordinator Patrick Abegg sagt: «Dieses Wissen liefert uns eine zusätzliche Basis für bestehende und künftige Planungen von Verkehrsinfrastrukturen».