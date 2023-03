Guillaume und Stéphanie von Luxemburg sind wieder Eltern geworden

Im September letzten Jahres hatten Stéphanie (38) und Guillaume von Luxemburg (41) die freudige Nachricht publik gemacht, dass Nachwuchs unterwegs ist. Nun ist François Henri Luis Marie Guillaume auf der Welt, wie der Palast auf der offiziellen Webseite mitteilte: «Der Erbgrossherzog und die Erbgrossherzogin sind glücklich und stolz, Ihnen die Geburt ihres Kindes mitzuteilen. Das Baby wurde am 27. März 2023 um 10.04 Uhr in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg geboren.» Der Kleine wiege 3,575 Kilo und sei 53 Zentimeter gross. Weiter heisst es, dass Mutter und Kind wohlauf seien.

Guillaume und Stéphanie von Luxemburg – ihr Glück liess auf sich warten

Erbgrossherzog Guillaume und Erbgrossherzogin Stéphanie heirateten standesamtlich am 19. Oktober 2012, einen Tag später fand die feierliche kirchliche Trauung statt. Am 10. Mai 2020 erblickte ihr Sohn Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume (2) das Licht der Welt und krönte ihre Liebe. Doch auf ihr Familienglück musste das Paar lange warten – dafür war die Freude schliesslich umso grösser. «Wir waren beide hier zu Hause in Fischbach. Ich sagte: ‹Weisst du was?›», erinnerte sich die Royal im Interview mit «Point de Vue» an den Moment, wie sie ihrem Mann die Neuigkeit mitteilte. Er habe ihr die gute Nachricht schon am Gesicht ablesen können. Schliesslich «gab es einen Freudenschrei», hakte ihr Mann ein. «Vor allem du hast geschrien», scherzte die gebürtige Belgierin im Gespräch.