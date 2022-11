Basel: Velofreundliches Gleis ist nicht winterfest

1 / 6 Die Gleisgummis an der Kaphaltestelle Burderholzstrasse in Basel müssen im Winter entfernt werden. 20min/Oliver Braams Der Gummi wird vom Tram eingedrückt, während er für Velos eine ebene Fahrfläche bietet. 20min/Martin Graf Die Gummiprofile sollen Velos helfen, Kaphaltestellen mit hohen Einstiegskanten sicher passieren zu können. 20min/Oliver Braams

Darum gehts Das velofreundliche Gleis in Basel muss eine Winterpause einlegen.

Es wird befürchtet, dass Wasser eindringt, die Gummiprofile gefrieren und Trams entgleisen.

Das Baudepartement ist nicht «super zufrieden», hofft aber, dass das System noch reift.

Die Schienengummis, die Kaphaltestellen für Velos sicherer machen sollen, müssen im Winter entfernt werden. Sie werden bei der Station Bruderholzstrasse in Basel getestet. Die Füllungen in den Rillen drohen im Winter wegen eindringenden Wassers zu gefrieren, wie das Basler Verkehrsdepartement (BVD) und die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) am Montag mitteilten. Weil man deshalb Entgleisungen befürchtet, wird das Experiment mit dem velofreundlichen Gleis in den kalten Monaten pausiert.

So wünschenswert es ist, mit dem Velo sicher eine Kaphaltestelle zu passieren, so geplagt ist das Projekt von Problemen. Die Räder der Trams nutzen die Gummiprofile stärker ab, als erwartet. Sie mussten bereits im Frühjahr und im Sommer ersetzt werden. Die Abnutzung ist auch schuld an der Winterpause: Laut Mitteilung sind es Materialschäden, die das Eindringen von Wasser in die Profile ermöglichen.

«Nicht super zufrieden»

«Wir sind nicht super zufrieden, das muss man ehrlich sagen», so BVD-Projektleiterin Adrienne Hungerbühler. Es gebe aber Gründe, an dem Projekt festzuhalten. Einerseits bestehe ein klarer politischer Auftrag des Grossen Rates, eine Lösung für das Kaphaltestellen-Problem für Velos zu finden. «Wir werden Ende 2023 ein Fazit ziehen und sagen können, was funktioniert hat und was nicht, was wie viel gekostet hat», sagt Hungerbühler. Dann sei der Ball wieder bei der Politik, zu entscheiden, ob und wie man weitermachen will.

Andererseits sei das System mit den Gummiprofilen noch in der Testphase. «Es hat noch keine generelle Zulassung und wir tauschen uns immer wieder mit dem Hersteller aus, um es zu verbessern», erklärt die Projektleiterin. Beim BVD sei man indes auch offen für andere Systeme und deshalb in Kontakt mit anderen Städten, die ähnliche Probleme haben.

