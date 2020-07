Dietikon ZH

«Gummiböötler bringen sich in ernste Gefahr»

Auf der Limmat verpassten mehrere Gummiböötler in dieser Woche den Ausstieg vor dem Kraftwerk in Dietikon. Nur dank eines Notstopps konnten sie gerettet werden.

Diese Woche trieben wieder zahlreiche Personen in Dietikon mit ihren Gummibooten auf der Limmat.

Das sommerliche Wetter lockte diese Woche erneut viele Gummiböötler auf die Limmat. Trotz diverser Warnhinweise verpassten aber mehrere Böötler die Ausstiege bei der Allmend Glanzenberg sowie der Nötziwiese in Dietikon ZH. Dies teilen die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) am Freitag mit. Auch der letzte Ausstieg bei der Kahnrampe, der sich bereits im Kraftwerkskanal befindet, konnte nicht bewältigt werden, weshalb die Böötler bis zum Horizontalrechen vor den Turbineneinläufen getrieben wurden.

«Dank eines Notstopps konnte sie gerettet werden»

«Trotz mehrerer Ausstiegsvarianten und guter Kennzeichnungen werden diese nicht berücksichtigt, und so bringen sich die Menschen in ernste Gefahr», sagt EKZ-Mediensprecher Urs Freudiger. Dieses Jahr sei es bereits zu mehreren Vorfällen gekommen. «Letzte Woche trieb eine Person bis zum Horizontalrechen. Als diese aus ihrem Gummiboot sprang, blieb sie im Rechen hängen. Dank eines Notstopps konnte sie dann gerettet werden», so Freudiger. Die EKZ weisen die Gummibootfahrer darauf hin, auf die Signale zu achten und bei den markierten Ausstiegsstellen aus dem Wasser zu steigen.