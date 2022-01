Luzern - Gummischrot und Sachbeschädigungen nach Fussballspiel

Am Sonntagnachmittag spielten in Luzern der FC Basel gegen den FC Luzern.

Am Sonntagnachmittag fand in der swissporarena das Fussballspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel statt. Gemäss einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei blieb es vor und während des Spiels mehrheitlich ruhig. Nach dem Spiel kam es jedoch am Zihlmattweg zu Scharmützeln zwischen den Anhängern des FC Basel und der Polizei, wobei die Einsatzkräfte mit Knallpetarden und pyrotechnischen Gegenständen beworfen wurden. Die Polizei antwortete demnach mit Gummischrot.