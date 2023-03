Basel: Kontroverse um Gummischrot an Frauendemo

Am Rand der Demonstration am Mittwoch in Basel löste ein Polizist einen Gummischrotwerfer aus, den er auf eine Ansammlung von Personen – darunter Medienschaffende – gerichtet hatte, die sich im Rücken der Polizeisperre befanden. Ein Video davon verbreitete sich schnell, es war zunächst die Rede davon, dass auf Journalisten geschossen wurde.

Polizei wehrt sich gegen Kritik

Auch Kritik an der Entladung des Werfers liess nicht lange auf sich warten. Er sei gezündet worden, «obwohl sich Medienschaffende und Passanten hinter dem Absperrband befanden», schreibt die «Basler Zeitung» . Sie, wie auch die «bz Basel» , prangern an, dass die Presse zudem auf grossem Abstand zum Geschehen gehalten wurde. Ein breit abgestütztes linkes Bündnis bezeichnete den gesamten Einsatz der Polizei als «unverhältnismässig und unprofessionell».

«Nicht nur Medienschaffende»

«Als sie sich am Absperrband zu schaffen machten, wurde der Warnschuss abgegeben», sagt Plachesi. Er betont noch einmal, dass kein Gummischrot im Werfer war. Die Handlung des Polizisten sei korrekt erfolgt. Auch Medienschaffende müssten bei einer Demonstration damit rechnen, von Mitteln getroffen zu werden, wenn sie sich polizeilichen Anweisungen widersetzten oder sich in der unmittelbaren Nähe von aggressiven Gruppen aufhielten, hält er weiter fest.

Für Syndicom «unverhältnismässig»

«Grundsätzlich ist die Medienfreiheit in der Verfassung geschützt. Die Presse darf somit über Polizeieinsätze, wie auch unbewilligte Demonstrationen, berichten», sagt Dominik Fitze von der Mediengewerkschaft Syndicom. Wenn die Polizei dies verhindere, beispielsweise wenn die Presse in einen Bereich gebracht werde, bei dem die Sicht zum Geschehen erschwert sei, sei das schwierig.

Zum konkreten Warnschuss in Richtung der Medienschaffenden sagt Fitze, dass dies «unverhältnismässig» sei. «In dem Fall ist das Recht der Medien verletzt», hält er fest. Syndicom lade die Polizei ein, gemeinsam mit Medienschaffenden und ihren Verbänden eine Lösung zu finden. Dafür stehe die Gewerkschaft auch gerne zur Seite für einen Dialog. Dies werde bereits in Zürich so gehandhabt. Dabei hätten sich Medienschaffende, ihre Verbände und die Polizei dazu ausgetauscht, wie die Berichterstattungen bei Demonstrationen gehandhabt werden könnten, so Fitze.