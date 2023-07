Gurtenfestival in Bern: Mit dem Liveticker bist du dabei

Trommelwirbel bitte: Daniela (siehe unten) hat tatsächlich einen aufblasbaren Zahnarztbohrer an den Güsche mitgenommen. Der Grund: «Meine Gruppe besteht hauptsächlich aus Zahnärzten und so finden wir uns in der Menschenmenge sicher immer.» Anscheinend kennt ihr euch mit Zahnarzt-Instrumenten aus. 58 Prozent von euch haben darauf getippt.