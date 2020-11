«Verrückte Zeiten» : Gurtenfestival-Crew betreibt jetzt ein Covid-Testzentrum

Die Veranstalter des Gurtenfestivals kommen doch noch zu viel Arbeit: Sie bauen und betreiben neu ein Schnelltestzentrum bei Bern.

Wer am letzten Gurtenfestival gearbeitet hat, erhielt in den letzten Tagen ein Jobinserat per Mail.

Ab nächster Woche soll beim Flughafen Bern-Belp ein Covid-Schnelltestzentrum eröffnen. Bis zu 500 Tests sollen in einem Drive-in-Betrieb durchgeführt werden – das Resultat liegt in 15 Minuten vor. Seit einigen Tagen wird Personal hierfür gesucht – und zwar von den Organisatoren des Gurtenfestivals. Die Berner Veranstalter haben den Zuschlag für den Aufbau und Betrieb des Testzentrums erhalten. «Sie waren in der Lage, innerhalb kürzester Zeit ein überzeugendes Konzept vorzulegen», so Gundekar Giebel, Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion, zur Zeitung «Der Bund». Ganz so abwegig ist dies nicht. «Durch ihre grosse Erfahrung im raschen Aufbau von Infrastrukturen, ihre personellen Kapazitäten und ihr grosses Netzwerk in verschiedenen Bereichen sind sie als Partner prädestiniert», führt Giebel aus. An welchem Tag das Zentrum seinen Betrieb aufnimmt, kann laut Giebel noch nicht genau gesagt werden.