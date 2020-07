Alternativprogramm für Festivalgänger gesucht

«Gurtenfestival, du fehlst!»

Am Mittwoch hätte das Gurtenfestival beginnen sollen, doch an Konzerte und Party ist aktuell auch auf dem Berner Hausberg nicht zu denken. Habt ihr ein Alternativprogramm auf Lager für jene, die den Anlass gerade sehnlichst vermissen?

Am Mittwochmittag hätte es losgehen sollen, das Gurtenfestival. Nun ist es auf dem Berner Hausberg jedoch äusserst ruhig, weder Zelte noch Bühnen nehmen die grosse Wiese in Beschlag. Schon vor einigen Wochen wurde der mehrtägige Anlass wegen Corona abgeblasen. Rund 80’000 Gäste während vier Tagen an einem Festival zu empfangen, ist derzeit alles andere als möglich.