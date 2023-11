Gurzelen BE: Umstürzender Baum tötet Autofahrer (72) im Wald

Wie die Kantonspolizei Bern am Freitag meldet, starb am Donnerstagabend ein Mann in seinem Auto. Er war von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Die Meldung dazu war kurz vor 21.10 Uhr eingegangen.

Sturm Frederico hat ein erstes Todesopfer gefordert. Wie die Kantonspolizei Bern am Freitag meldet, starb am Donnerstagabend ein Mann bei Gurzelen BE in seinem Auto. Er war von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Die Meldung dazu war kurz vor 21.10 Uhr eingegangen.