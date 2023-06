London: «Dame mit Fächer» von Gustav Klimt für 74 Millionen verkauft

Ein in London versteigertes Gemälde von Gustav Klimt erzielte den höchsten Preis aller Zeiten bei einer Kunstauktion in Europa.

Gustav Klimts letztes Porträt kam am Dienstagabend in London unter den Hammer und erreichte mit 74 Millionen Pfund (84,3 Millionen Franken) den höchsten jemals bei einer Auktion in Europa erzielten Verkaufspreis. Hinzu kommen rund 10 Millionen Prämien für den Käufer oder die Käuferin. Das Auktionshaus Sotheby’s hatte damit gerechnet, dass das Werk «Dame mit Fächer» des österreichischen Jugendstil-Malers einen Preis von rund 65 Millionen Pfund (74 Millionen Franken) erzielen würde. Den Rekord für den höchsten Preis bei einer Kunstauktion in Europa hielt bislang die Skulptur des Schweizer Künstlers Alberto Giacometti, «Walking Man I», die Sotheby’s im Jahr 2010 für 65 Millionen Pfund versteigert hatte.