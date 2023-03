Flughafen Zürich: Schwerer Vorfall mit Pistenkontrollfahrzeug

Ein Pistenkontrollwagen mit dem Rufzeichen Gusti-1 fuhr bei schlechter Sicht auf das Pistenkreuz 34/28 , während just auf der Piste 28 ein Airbus A320-214 der Swiss in Richtung Brüssel startete. (Symbolbild)

