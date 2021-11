Punkte im Gesamtweltcup – Gut-Behrami fährt das Parallel-Rennen – Vlhova und Shiffrin verzichten

Lara Gut-Behrami wird beim Rennen in Lech/Zürs am Start sein.

Am Samstag kommt es in Österreich zum nächsten Ski-Weltcuprennen.

Acht Schweizerinnen werden beim Parallel-Rennen von Lech/Zürs am Start sein. Dies teilte Swiss-Ski am Dienstagnachmittag mit. Das Aufgebot der Frauen überrascht: Steht doch mit Lara Gut-Behrami die Weltmeisterin im Riesenslalom am Start. Neben Gut-Behrami werden auch Andrea Ellenberger, Jasmina Suter, Camille Rast, Simone Wild, Delia Durrer, Vanessa Kasper und Amélie Klopfenstein in Österreich am Start stehen.