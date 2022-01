Frust im Zielraum : Gut-Behrami flucht nach Wind-Abfahrt von Cortina in die TV-Kameras

Die Abfahrt von Cortina ist geprägt von starken Windböen. Davon bleibt auch Lara Gut-Behrami während ihrer Fahrt nicht verschont, was die Tessinerin so richtig ärgert.

Eine Woche nach ihrem Triumph in Zauchensee landet die Tessinerin am Ende nur auf Rang 9 und zeigt sich nach ihrer Zieleinfahrt entsprechend frustriert. «C***, dai!», flucht Gut-Behrami auf italienisch in die TV-Kamera. Von Teamkollegin Michelle Gisin gibt es im SRF-Interview Zuspruch für die Super-G- und Riesenslalom-Weltmeisterin: «Es windet sehr stark, Lara hat eine Mega-Böe erwischt», so Gisin.