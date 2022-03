Lenzerheide – Gut-Behrami gibt Forfait – was zeigen die Schweizerinnen im Riesenslalom?

Die Schweizer Riesenslalom-Fahrerinnen können in diesem Winter nur punktuell um die Podestplätze mitfahren. Gut-Behrami holte sich neben Bronze im Riesen an den Olympischen Spielen die Silbermedaille zum Saisonauftakt in Sölden, bestritt danach aber nur noch ein weiteres Riesenslalom-Rennen (5. in Kranjska Gora).