Gut-Behrami im Gespräch: «Man steht jeden Tag auf und man hat Druck, gesund zu sein»

Mit einem Lächeln und zahlreichen Taschen bepackt war Lara Gut-Behrami am Mittwoch in Dübendorf unterwegs. Der alljährliche Abgabetag von Swiss Ski im Vorfeld der Saison stand auf dem Programm. Der Ski-Star sprach dabei auch mit den Medien.

Gut-Behrami über die Sommerpause …

«Ich hatte einen schönen Sommer, ich habe nichts Spezielles gemacht.» Wie in den letzten Jahren hätte sie versucht, etwas später mit dem Skifahren zu beginnen und viel im physischen Bereich gearbeitet. «Alles lief gut, ich hatte keine Probleme. Die letzte Woche in Zermatt war genial. Die Piste war super. Mir geht es gut.»

ihre Saisonpläne …

«Meine erste Priorität ist es, gesund durch die Saison zu kommen, versuchen, gut Ski zu fahren», hält die 32-Jährige fest. Sie hoffe, die Arbeit vom Sommer in gute Resultate im Winter umsetzen zu können. Geplant sei, die Rennen im Kalender auch zu absolvieren. «Physisch bin ich bereit, jetzt geht es, darum die Details auf den Skis zu verfeinern.»

den frühen Saisonstart Ende Oktober …

Gut-Behrami spricht sich gegen einen frühen Saisonstart aus. Schliesslich seien die Bedingungen im April mittlerweile besser und man habe auch schon im November Mühe mit den Rennen. Es sei mal die Idee gewesen, die Leute auf den Winter heisszumachen. «Heutzutage kommen die Leute in Sölden mit T-Shirts an die Rennen. Das ist nicht logisch. So hat ja niemand Lust, Ski fahren zu gehen.»