Entscheid am Freitag? : Gut möglich, dass die Corona-Tests weiterhin kostenlos bleiben

Ueli Maurer und Guy Parmelin weht ein starker Wind entgegen. Denn es sieht alles danach aus, dass am Freitag die Kostenpflicht für Tests gekippt wird.

Unzählige Parteien in der Schweiz sind gegen kostenpflichtige Corona-Tests.

Die meisten Parteien in der Schweiz sind zurzeit gegen kostenpflichtige Corona-Tests. Die SVP forderte mit einer Motion am Dienstag: Der Bund solle davon absehen, dass ab dem 1. Oktober für Corona-Tests selbst bezahlt werden müssen. Solange in der Schweiz die Zertifikatspflicht gilt, sollen die Tests gratis bleiben, wie die «Luzerner Zeitung» schreibt.