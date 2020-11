Hunderte Schusswaffen erbeutet«Gut möglich, dass die Waffen bald im Darknet auftauchen»

Am Freitag, 30. Oktober, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft in das Waffengeschäft Schild in Wallbach im Fricktal einzubrechen.

Anfang Oktober wurde in das Waffengeschäft Munitionsdepot in Zwingen eingebrochen. Wie viele Waffen die Täter dabei erbeuteten, ist nicht klar.

Mutmasslich bewaffnete Kriminelle versuchten in der Nacht auf Freitag in Wallbach im Kanton Aargau in das bekannte Waffengeschäft Schild einzubrechen. Der Geschäftsinhaber wurde aber vom Alarm geweckt und vereitelte die Tat. Die Täter schoss er buchstäblich in die Flucht, einer der Männer wurde dabei verletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei vermutet.