Nils Nielsen «Resultat war ein bisschen sch***» – Nielsen will nicht wieder ein Debakel

Im Letzigrund wird es heute historisch. So wird Ana-Maria Crnogorcevic ihr 135. Länderspiel absolvieren und egalisiert damit den Rekord von der zurückgetretenen Lara Dickenmann. Ausserdem wird das letzte Testspiel vor der EM vor einer Rekordkulisse stattfinden. So werden über 11'100 Fans ins Stadion pilgern. Die bisherige Bestmarke wurde im Frühling in Thun gegen Italien aufgestellt. Damals kamen 6281 Fans zum WM-Quali-Spiel.