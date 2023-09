Gut zu wissen: Nachbarstreit, Haustiere, Steuern – das überraschte euch nach dem Auszug

Wir haben euch gefragt, was ihr vor dem Umziehen gerne gewusst hättet. Vom Thema Steuern, über Haustiere bis zu Küchengeräten habt ihr einiges genannt. Vieles hat euch überrascht. Manches wurde im trauten Elternhaus als selbstverständlich angesehen und erst in der eigenen Wohnung fällt einem dann auf, dass da doch mehr Arbeit hineingesteckt werden muss als erwartet. In der Bildstrecke oben seht ihr, was die Community bewegt hat und mit welchen Themen sie nach dem Umzug zu kämpfen hatten.