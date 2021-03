Erzbistum Köln : Gutachten belastet 202 Personen des sexuellen Missbrauchs

Seit 1975 sollen am Erzbistum Köln 314 Personen, darunter vor allem Kinder unter 14 Jahren, Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sein. Der Kardinal entliess zwei Personen.

Ein neues Gutachten belastet das Bistum Köln schwer. Die Gutachter und Gutachterinnen rund um Strafrechtler Björn Gercke stellten am Donnerstag einen 800 Seiten schweren Bericht vor, der die im Raum stehenden Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs am Bistum Köln untersucht. Ein erstes Gutachten war zuvor vom Kardinal des Bistums Rainer Maria Woelki unter Verschluss gehalten worden.

314 Opfer von sexuellem Missbrauch

«Handeln muss Konsequenzen haben»

Personelle Konsequenzen aus dem Gutachten zog Woelki unmittelbar nach der Vorstellung der Untersuchung: Zwei Kölner Geistliche wurden mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern entbunden. Dabei handelt es sich um den Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp sowie den Leiter des Bischöflichen Gerichts, Offizial Günter Assenmacher. Während Schwaderlapp in acht Fällen konkrete Pflichtverletzungen begangen haben soll, soll Assenmacher in zwei Fällen eine unzutreffende Rechtsauskunft abgegeben haben.

«Handeln muss auch für Kleriker Konsequenzen haben», begründete Woelki seine Entscheidung. Er kündigte an, das Gutachten noch am selben Tag nach Rom weiterzuleiten. «Eine erste Zusage ist damit eingelöst: Aufdecken, was war und was ist, Vertuschung aufklären und die Namen von Verantwortlichen nennen», sagte der Erzbischof. Er müsse das über 800 Seiten starke Gutachten in den kommenden Tagen erst einmal selbst lesen, um dann daraus «Konsequenzen ableiten zu können».