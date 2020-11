Corona im Kopf : Gute Ernährung ist wichtig, gerade in der Pandemie – so bekommst du es hin

Du isst derzeit durcheinander und viel zu viel? Oder ist bei dir das Gegenteil der Fall, und du isst über Stunden nichts? Dann können dir die Tipps von Dagmar Pauli von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich helfen.

Dagmar Pauli, Chefärztin an der PUK, verrät, wie sich Rück- und Essanfälle vermeiden lassen.

Insbesondere Personen, die an Essstörungen leiden oder in der Vergangenheit daran litten, haben es nun schwer.

Süsses statt Gemüse: Viele Leute hadern in der Pandemie mit dem richtigen Essverhalten.

Vielen Menschen fällt es im Homeoffice schwer, das eigene Essverhalten zu strukturieren. Betroffene von Essstörungen berichten von vermehrten Rückfällen. Wie können wir uns in Zeiten von Corona gesund ernähren? Was kann Ernährung in schwierigen Zeiten zu unserem Wohlbefinden beitragen?