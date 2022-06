St. Gallen: Gute Laune bei der Eröffnung der  Special Olympics

An verschiedenen Stätten werden die Disziplinen ausgetragen, wie in den Olma Hallen oder im Säntis Park.

Ex-Fussballer Tranquillo Barnetta ist zurück in seinem alten Zuhause – im Fussballstadion in St. Gallen.

In St. Gallen findet vom 16. Juni bis zum 19. Juni der bedeutendste Sportevent der Schweiz für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, die Special Olympics, statt. Am Donnerstag fand im Beisein der Sportministerin Viola Amherd die Eröffnungszeremonie statt. Weitere prominente Gäste wie Schlagersängerin Beatrice Egli oder Fussballer Tranquillo Barnetta. Bei den National Summer Games von Special Olympics kämpfen 1400 Athletinnen und Athleten in 14 Sportarten um Medaillen.