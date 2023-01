Nixa, Missouri : Gute Noten gegen Sex – Lehrerin nötigte Schüler (16)

Eine Lehrerin im US-Bundesstaat Missouri muss sich wegen mehrfacher Sexualverbrechen vor Gericht verantworten: Sie hatte einen 16-jährigen Schüler notenmässig unter Druck gesetzt und so Sex mit ihm erzwungen.

Ganz freiwillig war der Geschlechtsverkehr und die anderen sexuellen Praktiken zwischen den beiden nicht. Offenbar hatte der junge Mann Angst vor schlechten Noten, wenn er ihr nicht zu Willen sein würde. Das Opfer, das in US-Medien nur CV genannt wird, sagte aus, er habe sich «nicht gross» anstrengen müssen, um «A»-Zensuren zu bekommen.

Schüler fühlte sich bei der Sache unwohl

Offenbar war dem Studenten nicht ganz wohl dabei. Einmal, so gab er zu Protokoll, habe er ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er sich bei der Sache nicht wohlfühle.

Schliesslich flog der Fall auf, weil es den Eltern des 16-Jährigen verdächtig vorkam, dass ihr Sprössling so viel Zeit mit der Lehrerin verbrachte. Bereits im Dezember wurde Stewart freigestellt, am 23. Januar dann festgenommen und angeklagt. Bei der Einvernahme gab sie an, sie und CV hätten sich jeweils nach dem Unterricht getroffen und «geredet». Gegen eine Kaution von 25’000 Dollar wurde sie bis zu ihrem Prozess auf freien Fuss gesetzt. Im schlimmsten Fall drohen ihr sieben Jahre Haft.