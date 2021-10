Johnson & Johnson in der Schweiz : «Guter Start» für Janssen-Impfstoff – Doch was kann er wirklich?

Seit Mittwoch wird der Janssen-Impfstoff von Johnson & Johnson im Kanton Aargau verimpft. Nicht nur Allergiker, die auf eine Impfung mit Pfizer und Moderna bisher verzichten mussten, freuen sich auf den Impfstoff, auch mRNA-Skeptiker trauen dem Vektorimpfstoff eher.

I m Kanton Aargau haben sich bereits bis Mittwochmorgen 700 Personen für die Impfung mit dem Vektorimpfstoff angemeldet. Auch in Schwyz kann man sich seit Mittwoch anmelden. Die Kantonsapothekerin beobachtet ein reges Interesse. Doch was kann der Impfstoff von Johnson & Johnson, was die beiden mRNA-Impfstoffe Moderna und Pfizer nicht können?