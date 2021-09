Penalty-Fluch plagt Nati - «Gutes Spiel gezeigt» – Nati-Trainer Yakin nach Nullnummer zufrieden

Die Schweiz spielt auswärts in der WM-Quali gegen Nordirland nur 0:0.

Es ist ein enttäuschender Auftritt, den die Nati am Mittwochabend in Belfast zeigt. Die Schweizer wirken ideenlos, erspielen sich gerade einmal eine einzige Torchancen. Trotzdem ist Murat Yakin nach der Nullnummer gegen Nordirland zufrieden. «Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gezeigt», sagt der Nati-Trainer.

«Es war immer klar, dass wir hier nicht herkommen und 3:0 oder 4:0 gewinnen werden», so Yakin. Die Art und Weise, wie er seine Mannschaft habe spielen lassen wolle, sei aufgegangen. Nur die Tore hätten gefehlt. «Unser Spiel hat gut ausgesehen. Die Möglichkeiten das Spiel zu gewinnen, waren da.»

Vier vergebene Penaltys in Serie

Viele waren es am Mittwochabend in Windsor Park aber nicht wirklich. Die einzige Chance aus dem Spiel heraus vergab Akanji, als er knapp an einem Vargas-Freistoss vorbei grätschte. Sonst wäre da nur noch 33. Minute und der Penalty von Haris Seferovic.