Universität Zürich entkräftet Mythen – Gutes Zeugnis für Medien bei Corona-Berichterstattung – aber auch Kritik

Die Journalistinnen und Journalisten haben das Coronavirus laut einer Studie der Universität Zürich in der zweiten Welle seltener als Bedrohung dargestellt als in der ersten.

1 / 3 Die Medien ordneten Zahlen in der zweiten Welle (21 Prozent) häufiger ein als in der ersten Welle (12 Prozent). 20min/Michael Scherrer Im Vergleich zur ersten Welle habe sich die Intensität der Berichterstattung von der Entwicklung der Fallzahlen entkoppelt… 20 Minuten …heisst es im «Jahrbuch Qualität der Medien 2021» von der Universität Zürich. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Die Universität Zürich entkräftet Mythen über die Corona-Berichterstattung der Schweiz Medien.

Sie sei weder «zu alarmistisch» noch «zu unkritisch gegenüber Behörden».

Es gibt aber auch Kritikpunkte.

«Journalistische Medien erfüllen gerade in Zeiten grosser Verunsicherung wie der Corona-Krise wichtige Funktionen», heisst es im neuen Medien-Jahrbuch des «Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft» der Universität Zürich. Kritikerinnen und Kritiker beurteilen die Corona-Berichterstattung laut dem Bericht allerdings als «zu alarmistisch» und «zu unkritisch gegenüber Behörden». Diese Vorwürfe habe bereits die letztjährige Ausgabe des Medienbuchs entkräftet. Im Vergleich zur ersten Welle habe sich die Intensität der Berichterstattung nun aber von der Entwicklung der Fallzahlen entkoppelt, heisst es im Jahrbuch.

Keine Panikmache

Die Journalistinnen und Journalisten stellen das Coronavirus laut Bericht in der zweiten Welle seltener als Bedrohung dar (6 Prozent) als in der ersten Welle (16 Prozent). Den Vorwurf, Medien würden in der Pandemie «Panikmache» betreiben, stütze die Studie nicht. Die Berichterstattung sei allerdings ihrer Frühwarnfunktion teilweise nicht nachgekommen. In der zweiten Welle hätten die psychischen Beeinträchtigungen in der Bevölkerung zugenommen, was in den Medien aber «nur sehr am Rande» ein Thema gewesen sei.

Medien ordnen Zahlen besser ein

Die Medien ordneten Zahlen in der zweiten Welle (21 Prozent) häufiger ein als in der ersten Welle (12 Prozent). 20 Minuten macht das etwa im Corona-Faktencheck, in dem die Wissenschaftsredaktion auch Verschwörungstheorien entlarvt. Beispiele dafür sind auch folgende Artikel und Videos: Junge Frauen lassen sich aus Angst vor Unfruchtbarkeit nicht impfen; Sind die Corona-Teststäbchen wirklich krebserregend?; Ist die Einstichstelle nach der Covid-19-Impfung magnetisch?; Das steckt hinter dem «Warnbrief» von Moderna und Pfizer. Der Bericht konstatiert zudem eine Abnahme der gegenüber Behörden affirmativen Berichterstattung. In der ersten Welle lag der Wert dafür bei 6 Prozent, in der zweiten bei 0,3 Prozent.

Es braucht mehr Vielfalt

Ein Problem sei allerdings die eingeschränkte Vielfalt der Expertinnen und Experten in der Medienberichterstattung, konstatiert die Uni Zürich. Die in den Medien thematisierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stammten grösstenteils aus dem medizinischen Bereich. Ihr Anteil falle in der zweiten Welle sogar höher aus (83 Prozent) als in der ersten Welle (78 Prozent). «Aus einer Qualitätsperspektive ist die Vielfalt erneut die grösste Problemzone in der Berichterstattung», heisst es im Jahrbuch.

Frauen sind stark unterrepräsentiert

Nicht nur in der Corona-Berichterstattung, sondern auch bei der Darstellung der Geschlechter in den Medien sei die Vielfalt «defizitär». Frauen seien in den Schweizer Medien deutlich untervertreten. Auf eine Erwähnung einer Frau gebe es rund drei Erwähnungen von Männern. Dieses Ungleichgewicht bestehe in allen Schweizer Sprachregionen und über sämtliche Medientypen hinweg. Der Frauenanteil variiere je nach Medium zwischen 19 und rund 29 Prozent. Der grösste Gender-Gap bestehe bei den Themen Wirtschaft (17 Prozent Frauenanteil) und Sport (13 Prozent). Am geringsten sei der Gap in der Kulturberichterstattung (27 Prozent Frauenanteil) und bei Human-Interest-Themen (31 Prozent). Die Politikberichterstattung liege bei 23 Prozent.