Zürcher Gesundheitsamt-Chef im ZDF-Interview – «Gutmütige Diktatur eine gute Art und Weise, um Pandemie zu bewältigen»

Der Beitrag zu den Corona-Protesten in der Sch w eiz w urde am Mittwochabend im «Auslandsjournal» des ZDF ausgestrahlt.

Diese Woche berichtete das ZDF im «Auslandsjournal» über die Corona-Proteste in der Schweiz. Zur Sprache kam auch die im Vergleich zu anderen Ländern in Westeuropa tiefe Impfquote hierzulande. Wie es im Beitrag des deutschen Senders heisst, findet Peter Indra, Chef des Zürcher Amtes für Gesundheit, es sei höchste Zeit für mehr Druck. « Im Grunde genommen ist in einer Pandemie eine gutmütige Diktatur eine gute Art und Weise, um die Pandemie zu bewältigen . Manchmal braucht es auch zentralistische Entscheide, die umgesetzt werden », sagt Indra vor der Kamera. Was er genau damit meint, bleibt offen.