Guttannen: Geissenhirt tot in Felsspalte aufgefunden

Er wurde am Donnerstag tot in der Felsspalte in Guttannen aufgefunden. (Symbolbild)

In einer Medienmitteilung der Kapo Bern teilt die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland mit: Am 22. Juni um kurz nach 8.10 Uhr ging eine Meldung ein, dass ein lebloser Mann in Guttannen BE aufgefunden wurde.