Bundespräsident : Guy Parmelin erwartet für Ungeimpfte eine lange Durststrecke

Der Bundespräsident geht davon aus, dass 2-G im Freizeitbereich kommen und auch länger bleiben wird.

«Einen Lockdown wollen wir nicht»

Und wenn die neusten Massnahmen keine Entspannung bringen, kommt dann der Lockdown für die Ungeimpften? «Einen Lockdown wollen wir, wenn immer möglich, verhindern», sagte Parmelin der Zeitung weiter. «Wir müssen impfen, impfen, impfen. Wer sich partout nicht impfen lassen will, wird sich anstecken.» Der Bundesrat ergreife erst Massnahmen, wenn in der gesamten Schweiz eine Überlastung der Spitäler droht.

Beendet Omikron die Pandemie?

Immerhin gibt es Hoffnung. Epidemiologen glauben, dass mit Omikron, das zwar sehr ansteckend ist, aber wohl etwas mildere Krankheitsverläufe verursacht, endlich Herdenimmunität erreicht werden könne – ohne dass für lange Zeit viele Schwerkranke und Tote in Kauf genommen werden müssten. «Omikron ist so ansteckend, dass dieses Virus unser Ticket in die endemische Situation sein könnte», sagt die Genfer Virologin Isabella Eckerle vom Universitätsspital Genf in der «SonntagsZeitung». Gleichzeitig mahnt sie aber zur Vorsicht: Es sei möglich, dass später noch weitere Varianten auftauchen.