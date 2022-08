• In einem dritten Schritt würden schrittweise Verbote und Beschränkungen ausgesprochen werden. Dann dürften gemäss einem Verordnungsentwurf, der jetzt bei Kantonen, Verbänden und interessierten Kreisen in die Konsultation geht, etwa keine Schwimmbäder und leeren Räume mehr beheizt werden. Auch Zirkus- oder Weihnachtsmarktzelte dürften in dem Fall nicht mehr beheizt werden. Räume dürften nicht mehr auf über 19 Grad und Wasser nicht mehr auf über 60 Grad geheizt werden.