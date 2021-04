Medienkonferenz im Stream - Guy Parmelin stellt die Regulierungsbremse vor

Bundesrat lanciert Massnahmenplan

für sauberes Wasser

Der Bundesrat hat ebenfalls die Vernehmlassung zu einem Massnahmenplan eröffnet, der den Schutz des Wassers in der Schweiz verbessern soll. Der «Massnahmenplan Sauberes Wasser» geht auf eine parlamentarische Initiative der Ständerats-WAK zurück. Gemäss Bundesrat soll die neue Gesetzgebung «stellenweise konkretere Lösungen» bieten als die Trinkwasser- und die Pestizid-Initiative, über die das Stimmvolk am 13. Juni abstimmen wird. Die Vernehmlassung läuft ebenfalls bis am 18. August.