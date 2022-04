1 / 8 Bundesrat Guy Parmelin ist auf USA-Reise und twittert Tipps für Unternehmen und Führungskräfte. Twitter/ParmelinG/Guy Parmelin Unter anderem folgende fünf «erhellenden» Grundsätze der «Giganten im Silicon Valley»: Fehler sind erlaubt, teile so viel du kannst, suche überall nach Ideen, fokussiere auf Kunden, Ausbildung ist zentral. Twitter/ParmelinG/Guy Parmelin Parmelin besuchte unter anderem das Unternehmen X, das zum Google-Konzern Alphabet gehört. Twitter/ParmelinG/Guy Parmelin

Darum gehts Bundesrat Guy Parmelin ist auf Dienstbesuch in den USA.

Er war auch im Silicon Valley, der Tech-Hochburg in Kalifornien.

Nun hat er «erhellende Grundsätze» getwittert, die sich an Schweizer Führungskräfte richten.

Zwei Expertinnen und ein Experte schätzen sie ein.

Bundesrat Guy Parmelin hat die Top-Universität Stanford und das hippe Tech-Mekka Silicon Valley in den USA besucht. Parmelin war in Kalifornien statt im Hoodie im Anzug unterwegs, und er twitterte fleissig. Unter anderem über folgende fünf «erhellenden» Grundsätze der «Giganten im Silicon Valley»: Fehler sind erlaubt, teile so viel du kannst, suche überall nach Ideen, fokussiere auf Kunden, Ausbildung ist zentral.

Diese Tipps twitterte der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung nach einem Besuch der Firma X (siehe Box), die zum Google-Konzern Alphabet gehört. Was sagen Experten dazu? Eine Unternehmensberaterin, eine Karriere-Coachin und ein Forschungsleiter nehmen Stellung.

Das ist X X ist eine der Forschungsabteilungen der Google-Mutter Alphabet. X steht dabei für das Unbekannte, das Alphabet sucht und erforscht. Das Unternehmen soll Moonshots kreieren: Die ganz grossen Innovationen, die Milliarden von Menschen erreichen. X brachte unter anderem die Datenbrille Google Glass hervor.

Tipp 1: «Fehler sind erlaubt»

«Die Schweiz hat leider eine verklemmte Fehler- und Lernkultur», sagt Manuela Broz, Beraterin für Unternehmenskultur. Gründe jemand ein Start-up, das nicht überlebe, könne das dem eigenen Ruf schaden. In den USA sage man hingegen: Toll, diese Person hat nun viel Erfahrung und wird aus den Fehlern lernen! Denn etwas sei klar: «Menschen können nur lernen, wenn sie auch Fehler machen dürfen.»

Tipp 2: «Teile so viel du kannst»

«Wissen ist Macht», sagt Broz dazu. «Und wer gibt schon gerne seine Macht ab?» Das Konkurrenz- und Gärtlidenken in der Schweiz erkläre, warum viele ihr Wissen nicht gerne teilen – auch nicht in der eigenen Branche oder Firma. Dabei sei klar, dass man die grossen Probleme nur gemeinsam lösen könne. Karriereberaterin Anne Forster sagt auf Anfrage: «Wir teilen mehr als auch schon.» Aber es sei wohl noch nicht genug. Viele Firmen hätten das erkannt und würden den Austausch von Ideen nun aktiv fördern.

Tipp 3: «Suche überall nach Ideen»

«Schweizer suchen nach Ideen, Amerikaner finden sie», sagt Broz. Wer Ideen suchen müsse, müsse sein Netzwerk wohl überdenken. Bei Ideen gehe es auch um Innovation, sagt Jürg Müller, Forschungsleiter bei Avenir Suisse. Diese könnte der Bund mit einer neuen Rechtsform fördern: Der digitalen Mini-GmbH. Sie könnte Gründungen vereinfachen, frei nach dem Motto: «Gründe schnell, scheitere schnell.» Das wäre eine Aufgabe, die Bundesrat Parmelin sofort anpacken könnte: «Seinen Worten auf Twitter sollten Taten folgen.»

Tipp 4: «Fokussiere auf Kunden»

Laut Broz hat die Kundenorientierung in der Schweiz gelitten: Statt die Kundschaft stehe nicht selten die Technologie im Zentrum. Oft könne man nicht mal mehr mit Menschen reden und müsse sich stattdessen mit Bots herumschlagen. Dabei sei der persönliche Kontakt gerade im Kundendienst wichtig. Am Willen fehle es nicht, sagt Forster. Oft fehle in der Schweiz aber der Mut, bekannte Muster zu überdenken, um eine bessere Kundenorientierung zu schaffen. Auch die Rahmenbedingungen dafür seien nicht immer gegeben.

Tipp 5: «Ausbildung ist zentral»