Die Passagierzahlen am Flughafen Zürich sind wegen Corona weiterhin tief, so Andreas Schmid, Verwaltungsratspräsident der Flughafen Zürich AG. Es fehle an Planungssicherheit. Die sich ständig ändernden Reisebestimmungen verunsichern die Passagiere, sagt Schmid. «Im Hinblick auf den Sommer müssen wir neue Wege finden», so Schmid. Reisen müsse wieder planbar und möglich werden.