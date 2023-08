Josko Gvardiol: ManCity macht Kroate zum teuersten Verteidiger der Geschichte

Der Rekordtransfer von Josko Gvardiol zum Champions-League-Sieger Manchester City ist perfekt. Wie der deutsche Bundesligist RB Leipzig und der englische Premier-League-Club am Samstag bekannt gaben, schliesst sich der 21-jährige Innenverteidiger dem Team von Pep Guardiola an. Die Sachsen sollen für den kroatischen Nationalspieler rund 91 Millionen Franken Ablöse plus Boni erhalten. «Aufgrund seines Wechselwunsches und dem finanziellen Gesamtpaket, was ihn zum teuersten Abwehrspieler der Geschichte macht, haben wir uns unter der Berücksichtigung aller Parameter entschieden, dem vorzeitigen Wechsel zuzustimmen», sagte Leipzig-Sportchef Max Eberl in der Mitteilung.