Jeans für Blake, Stiletto-Stiefel für sie - Gwen Stefani teilt erste Hochzeitsfotos

Gwen trug ein weisses Tüllkleid mit langem Schleier, Blake kam in Jeans und Gilet. Die üppige Hochzeitstorte mit Brautpaar-Figuren war fünfstöckig.

Die kleine Kapelle (links im Bild) auf Sheltons Anwesen in Oklahoma soll extra für die Hochzeit gebaut worden sein.

Seit sechs Jahren ein Paar, jetzt auch Eheleute: Gwen Stefani und Blake Shelton haben am Samstag in einer intimen Zeremonie geheiratet.

Geheiratet wurde in einer kleinen Kapelle auf Sheltons Ranch, die eigens für das Fest gebaut worden sein soll.

Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (45) haben am Samstag geheiratet, wie die Sängerin erstmals bestätigt.

Jetzt ist es auch von offizieller Seite bestätigt. Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (45) haben nach sechs Jahren Beziehung geheiratet. Die Braut höchstpersönlich macht das Hochzeitsdatum amtlich: Am 3. Juli gab sie dem Country-Musiker das Ja-Wort, wie sie auf Instagram mitteilt.

Bereits am Sonntag vermeldete «Page Six» die Heirats-News und zeigte erste Paparazzi-Aufnahmen. Demnach fand die Zeremonie in einer kleinen Kapelle auf Sheltons Ranch in Oklahoma statt. Sie soll eigens für die Hochzeit gebaut worden sein.