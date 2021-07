Hochzeit auf der Ranch - Gwen Stefani und Blake Shelton haben geheiratet

Nach sechs Jahren Beziehung haben Popstar Gwen Stefani (51) und Country-Sänger Blake Shelton (45) sich am Wochenende im kleinen Kreis das Jawort gegeben, wie «Page Six» berichtet. Die Zeremonie fand in einer kleinen Kapelle auf Blakes Ranch in Oklahoma statt – die er vergangenes Jahr extra für die Hochzeit gebaut haben soll. Im Dezember letzten Jahres verriet eine Quelle «Us Weekly»: «Es ist ein Tribut an ihre Liebe.»