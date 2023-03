Geschworenen-Entscheid: Gwyneth Paltrow gewinnt Rechtsstreit um Skiunfall

Ist laut Jury nicht am Zusammenstoss auf der Skipiste verantwortlich: US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow. (28. März 2023)

Hollywoodstar Gwyneth Paltrow hat ihren Gerichtsstreit um einen Skiunfall aus dem Jahr 2016 gewonnen. Die Geschworenen in dem Verfahren im US-Staat Utah entschieden am Donnerstag, dass Paltrow nicht die Schuld an dem Zusammenstoss mit einem pensionierten Augenoptiker auf der Anfängerpiste des Nobelskiortes Deer Valley Resort trage.