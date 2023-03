Gwyneth Paltrow muss sich nach Skiunfall vor Gericht verantworten

Schauspielerin Gwyneth Paltrow muss sich am Dienstag einem Gerichtsprozess um einen Skiunfall im Jahr 2016 stellen.

Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow muss sich am Dienstag in einem Gerichtsprozess wegen eines Skiunfalls im Jahr 2016 verantworten. Ein 76 Jahre alter pensionierter Optiker wirft Paltrow vor, sie sei in Deer Valley die Anfängerpiste unkontrolliert heruntergeprescht, wo sie wegen ihrer rücksichtslosen Fahrweise mit dem Mann zusammengeprallt sei. Der Unfall sei laut seinen Anwälten auf ihre Fahrlässigkeit zurückzuführen und habe dem Kläger nicht nur körperliches, sondern auch seelisches Leid zugefügt.