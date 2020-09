Nur Tochter Apple (16) ist nicht sonderlich erfreut: «MOM» schreibt sie entgeistert in Grossbuchstaben unter den Post.

Nackt in ihrem Garten in Los Angeles: Gwyneth Paltrow gratuliert sich selbst zum 48. Geburtstag und wirbt gleich noch für die neue «Goop»-Körperbutter.

Dass Gwyneth Paltrow abenteuerlustige Ideen hat, ist kein Geheimnis: So verkaufte die Schauspielerin, die aktuell in der Netflix-Serie «The Politician» zu sehen ist, über ihre Wellness- und Lifestyle-Marke «Goop» schon eine Kerze, die nach ihrer Vagina riechen soll, oder schickte ihre Mitarbeiter in ihrer eigene Dokureihe «The Goop Lab» auf einen Ayahuasca-Trip.