Gwyneth Paltrow: Aussage im Prozess um Skiunfall

Schauspielerin Gwyneth Paltrow sagte am Freitag vor Gericht aus. (24. März 2023)

Sie habe zunächst sogar an einen sexuellen Übergriff geglaubt.

Im Zivilprozess gegen Hollywood-Star Gwyneth Paltrow wegen eines Skiunfalls hat die US-Schauspielerin ihre Unschuld beteuert. Nicht sie, sondern der gegen sie klagende Terry Sanderson habe den Zusammenstoss 2016 in den Rocky Mountains verursacht, schilderte Paltrow am Freitag vor dem Gericht in Park City im Bundesstaat Utah.