Gwyneth Paltrow verwirrt das Netz mit Luxus-Windeln für 120 Franken

Mit ihrem Lifestyle-Store Goop hat Gwyneth Paltrow schon jede Menge Schlagzeilen gemacht. Zuerst war da die Kerze, die nach Gwyneths Vagina duften sollte , dann ein Ei aus Jade für «sexuelle Wellness» und zuletzt Pillen, die die Libido anregen sollten . Als das Unternehmen am Mittwoch edelsteinbesetzte Luxus-Einwegwindeln vorstellt, ist die Empörung deshalb zwar gross, so richtig wundert sich aber niemand.

Luxusgut zum Einmalgebrauch

Das Unternehmen schreibt zum Instagram-Post: «Wir präsentieren: The Diapér. Unsere neue Einwegwindel mit Futter aus Alpakawolle und einem Verschluss aus Bernstein, der bekannt für seine reinigenden Kräfte ist. Die Windeln sind mit einem Bergamotte-Jasmin-Duft versehen, der Ihr Baby revitalisieren wird.» Der richtige Hammer ist aber der Preis: Zwölf Windeln kosten 120 Dollar, also auch etwa 120 Franken.

Die Kommentarspalte und Twitter sind sich einig: In einer Zeit, in der manche Mütter sich Nahrung und Windeln für ihre Babys kaum leisten können, ist so ein Produkt geschmacklos.