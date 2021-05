Auf Nachttisch explodiert - Gwyneth Paltrow wird wegen Vagina-Duftkerze auf fünf Millionen verklagt

Schon seit einiger Zeit leben wir mit dem Wissen um Gwyneth Paltrows Liebe für absurde Duftkerzen. Nachdem viele Menschen im Netz schon den Original-Duft «This Smells Like My Vagina» (auf deutsch: «Das riecht wie meine Vagina») grenzwertig fanden, legte Gwynnie nach und verarbeitete sogar ihren Ehevertrag und ihren Orgasmus zu – du ahnst es schon – Duftkerzen. Die Ergebnisse vertreibt die 48-Jährige in ihrem Lifestyle-Shop Goop.